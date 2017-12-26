Михаил Саакашвили боится экстрадиции

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины указом президента страны Петра Порошенко, опасается возможной экстрадиции в связи с намерением властей отказать ему в статусе «лица, требующего дополнительной защиты».

На Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит в качестве обвиняемого по четырем уголовным делам.

Ранее он также подал запрос о предоставлении временного вида на жительство в Нидерландах, а также заявил, что имеет право на получение гражданства этой страны.

Скандальный политик также заверил, что «в любой момент» может выехать в любую европейскую страну, сообщает «Национальная служба новостей».