Михаил Саакашвили боится экстрадиции
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины указом президента страны Петра Порошенко, опасается возможной экстрадиции в связи с намерением властей отказать ему в статусе «лица, требующего дополнительной защиты».
На Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит в качестве обвиняемого по четырем уголовным делам.
Ранее он также подал запрос о предоставлении временного вида на жительство в Нидерландах, а также заявил, что имеет право на получение гражданства этой страны.
Скандальный политик также заверил, что «в любой момент» может выехать в любую европейскую страну, сообщает «Национальная служба новостей».
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