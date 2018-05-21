Михаил Прохоров требует рубль у Алексея Навального

Бизнесмен Михаил Прохоров требует от оппозиционера Алексея Навального один рубль в качестве моральной компенсации за клевету, сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

По ее словам, Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, в котором требует опровержения несоответствующей действительности информации и компенсацию морального вреда.

Суть претензий в суде не пояснили, однако, о данным «Интерфакса», речь идет о высказывании: «Прохоров покупает себе не средненького пошиба виллу (которая ему-то уж точно не нужна), а одного из высших чиновников правительства России. И как минимум 25 миллионов евро - это взятка, оформленная таким простым образом».

«Исковое заявление зарегистрировано сегодня в суде. Вопрос о его принятии к рассмотрению будет решен судом в ближайшее время», - сказала Морозова.

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