Михаил Касьянов рассказал о мечтах президента России

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов утверждает, что президент Владимир Путин мечтает о возрождении империи в духе СССР, а его политика ведет к краху страны.

«У российских граждан есть гены боязни КГБ и незыблемости СССР и Путин успешно и эффективно это культивирует… Он – работник КГБ и их так учили – они знают, как управлять общественным сознанием», - цитирует «ФедералПресс» заявление Касьянова в эфире латвийского телевидения.

По словам бывшего премьера, в России абсолютно нет демократии. Свободные выборы, пресса, независимость судов лишь имитируются, а на самом деле отсутствуют.

Касьянов также заявил, что идеология нынешнего российского лидера и его окружения направлена на удержание власти. Ради этого российская власть идет на подкупы, шантаж и провокации как во внутренней, так и во внешней политике.

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