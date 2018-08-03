Михаил Гуцериев выплатил пенсионерам более 500 млн рублей
Объем пенсионных выплат НПФ «Сафмар» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил в первом полугодии 2018 года 515,7 млн рублей.
Всего в фонде 33,8 тысячи человек являются пенсионерами в рамках ОПС. Это и те, кто когда-либо получил единовременную выплату, и те, кто получает срочные и пожизненные пенсии.
В среднем каждый такой клиент при выходе на пенсию получил в первом полугодии 2018 года 86,7 тысяч рублей. Пожизненные и срочные выплаты составили за этот период 17,8 млн рублей, отмечает «Санкт-Петербург.ru».
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