Михаил Гуцериев выплатил пенсионерам более 500 млн рублей

Объем пенсионных выплат НПФ «Сафмар» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил в первом полугодии 2018 года 515,7 млн рублей.

Всего в фонде 33,8 тысячи человек являются пенсионерами в рамках ОПС. Это и те, кто когда-либо получил единовременную выплату, и те, кто получает срочные и пожизненные пенсии.

В среднем каждый такой клиент при выходе на пенсию получил в первом полугодии 2018 года 86,7 тысяч рублей. Пожизненные и срочные выплаты составили за этот период 17,8 млн рублей, отмечает «Санкт-Петербург.ru».

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