Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов устроил дебош в Самарском театре оперы и балета.

Уточняется, что Ефремов сорвал постановку «Не становись чужим», где он исполняет главную роль.

По словам очевидцев, реплик Ефремова в зале было практически не слышно, и один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к зрителям нецензурную лексику.

«Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели», — рассказала жительница Самары Екатерина Дорофеева, посетившая спектакль.

Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был «абсолютно пьян», и произносил «несвязный текст», сообщает «РИА Новости».