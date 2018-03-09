Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре
Актер театра «Современник» Михаил Ефремов устроил дебош в Самарском театре оперы и балета.
Уточняется, что Ефремов сорвал постановку «Не становись чужим», где он исполняет главную роль.
По словам очевидцев, реплик Ефремова в зале было практически не слышно, и один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к зрителям нецензурную лексику.
«Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели», — рассказала жительница Самары Екатерина Дорофеева, посетившая спектакль.
Некоторые пользователи также отметили, что во время спектакля Ефремов был «абсолютно пьян», и произносил «несвязный текст», сообщает «РИА Новости».
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