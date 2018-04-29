Михаил Ефремов и поэт Орлуша ответили матом самарской публике
Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с матерными стихами на концерте «Гражданин поэт».
Орлуша вступился за артиста, которого раскритиковали в Самаре за вызывающее поведение во время спектакля «Не становись чужим». Поэт прочитал стихотворение, в котором нелестно отозвался о критиках Ефремова, передает РЕН ТВ.
«Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: «Товарищи, идите в ***», - продекламировал Орлов.
В марте на гастроли в Самару прибыл столичный театр «Современник». Публика обвинила Ефремова в том, что он был пьян и путал текст. В результате актер вступил в полемику со зрителями и стал нецензурно ругаться. Актер объяснил, что данное поведение было частью его образа.
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