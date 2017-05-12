Михаил Боярский стал врагом Украины
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский попал в черный список украинского сайта «Миротворец».
Сам Боярский заявил, что сей факт не вызывают у него никаких эмоций, так как он не планирует поездки на Украину. Он открыто сказал о том, что его это никак не интересует.
Причиной попадания в список стало участие актера в развлекательных мероприятиях в Крыму и незаконное пересечение границ Украины, сообщает Regnum.
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