Михаил Барышников стал гражданином Латвии
Парламент Латвии принял решение о предоставлении гражданства за особые заслуги перед страной танцовщику Михаилу Барышникову.
Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре прошлого года.
В итоге, парламент единогласно принял положительное решение, сообщает ТАСС.
Михаил Барышников (р. 27 января 1948, Рига) — советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, коллекционер и фотограф, «невозвращенец» в СССР, оставшийся в Канаде во время гастролей в 1974 году. Заслуженный артист РСФСР, номинант на премии «Оскар» (1978) и «Золотой глобус».
В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство.
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