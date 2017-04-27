Михаил Барышников стал гражданином Латвии

Парламент Латвии принял решение о предоставлении гражданства за особые заслуги перед страной танцовщику Михаилу Барышникову.

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре прошлого года.

В итоге, парламент единогласно принял положительное решение, сообщает ТАСС.

Михаил Барышников (р. 27 января 1948, Рига) — советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, коллекционер и фотограф, «невозвращенец» в СССР, оставшийся в Канаде во время гастролей в 1974 году. Заслуженный артист РСФСР, номинант на премии «Оскар» (1978) и «Золотой глобус».

В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство.