Мигранты-мусульмане могут кардинально изменить европейскую цивилизацию

Европа может до неузнаваемости измениться за несколько десятилетий из-за нашествия беженцев из мусульманских стран. В первую очередь она проиграет в сфере демографии и культуры.

Такое мнение высказал Архиепископ Братиславы Станислав Зволенский а международной конференции по вопросам религии и миграции, передает РИА «Новости».

Он также сделал акцент на крупных терактах, совершенных в Европе в последние годы, организаторами которых называли себя приверженцами ислама. «Подобные факты логически приводят к выводу, что чем крупнее мусульманская община, тем выше вероятность насильственных действий», - цитирует его агентство.