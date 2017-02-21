Мигранты устроили массовые беспорядки в Стокгольме

Мигранты устроили беспорядки с поджогами автомобилей и разграблением местных магазинов в микрорайоне Стокгольма Ринкебю.

Как уточняется в сообщении, в столкновениях с полицией они использовали зажигательные смеси и камни.

Ранее в районе, где произошел инцидент, сотрудники полиции проводили задержание одного из находившихся в розыске преступников. В этот момент в них начали бросать камни. Патруль был вынужден сделать предупредительный выстрел, сообщает «Национальная служба новостей».