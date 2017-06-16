Мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Москвичи стали меньше беспокоиться засильем мигрантов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, эта тема всегда была в топе, однако сейчас занимает шестое-седьмое место.

Градоначальник отметил, что решить проблему с мигрантами помогла их легализация. Сейчас все иностранные граждане, приезжающие в Москву на заработки, имеют удостоверения, систематично проходят медицинские осмотры, а также платят налоги.

«Эти налоги приличные — это около 12-14 миллиардов в год, очень большой объем. Раньше мы получали ноль» сказал собянин в интервью «Эхо Москвы».