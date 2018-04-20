Мигранты хотели примкнуть к террористам с помощью Telegram

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета задержали двух иностранных граждан, которых подозревают в подготовке к вступлению в террористическую организацию.

Следствие утверждает, что обвиняемые собирались уехать в тренировочный лагерь террористов на Ближний Восток, но были задержаны в Санкт-Петербурге.

Двое мигрантов из среднеазиатских республик почти четыре месяца вели переписку в мессенджере Telegram с неустановленным лицом с целью вступления в ряды международной террористической организации, действующей на Ближнем Востоке.

10 апреля подозреваемые купили авиабилеты, чтобы добраться в страну, где находится тренировочный лагерь террористов, но сотрудники Следственного комитета, МВД, ФСБ и Росгвардии успели задержать их.

В отношении двух молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. С 16 апреля Роскомнадзор безуспешно пытается ограничить доступ к Telegram, который продолжает работать, сообщает «Санкт-Петербург.ру».