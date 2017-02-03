Мигрантов без трудовых договоров будут выдворять из России

Мигрантов из стран Евразийского экономического союза, у которых отсутствует трудовой договор, будут депортировать из России.

Согласно законопроекту, разработанному МВД РФ, для нарушителей также будет предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Белоруссии — они освобождены от получения миграционной карты.

По мнению авторов проекта закона, такие меры необходимы для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС. Кроме того, разработчики документа предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, пишет газета «Известия».