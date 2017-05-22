Мигрантов стали реже депортировать из России

Все меньше мигрантов, незаконно пребывающих на территории РФ, высылают из страны, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно статистике, по итогам прошлого года число высланных из России иностранцев и лиц без гражданства составило 55 190 человек, сократившись более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда из России были депортированы 113 140 человек.

Отмечается, что сокращению числа нелегалов способствовала работа ведомства по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции.

Депортация мигранта возможна только по решению суда. Как уточняет «Федерал пресс», для этого достаточно иметь два неоплаченных штрафа за административные правонарушения.