Мигрантов отправят жить на Дальний Восток

Министерство внутренних дел России предлагает отправить всех мигрантов в регионы Байкала и Дальнего Востока.

Ведомство разработало концепцию, согласно которой, необходимо создать условия для стимулирования проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, а также регионах с неблагоприятной демографической ситуацией.

Таким образом в МВД надеются обеспечить национальную и общественную безопасность, комфорт и благополучие населения, а также содействовать демографическому и социально-экономическому развитию страны.

Согласно схеме, предложенной МВД, мигранты, приезжие смогут получить разрешение на временное проживание только там, где создана необходимая инфраструктура, а также востребованы их профессии на рынке труда.

В результате притока иностранцев в Россию ежегодный миграционный прирост увеличился на 15 процентов – до 280 тысяч человек в год, сообщает «РИА Новости».

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