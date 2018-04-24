Мигрантов будут тестировать на знание законодательства РФ

Мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, будут тестировать на знание российского законодательства в рамках социальной адаптации и интеграции.

По словам замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, для трудовых мигрантов могут быть введены обязательные экзамены по русскому языку, истории России, основам российского законодательства.

Без прохождения тестирования иностранцы не смогут получить документы на проживание и осуществление трудовой деятельности в России.

«Конечно, развернём дискуссию вокруг разработки соответствующего законопроекта, которую по поручению Президента ведёт Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщила Бокова «Парламентской газете».