МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов»
Российский истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Средиземном море при попытке совершить посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов».
«При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, летчик успел катапультироваться, его здоровью ничто не угрожает.
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