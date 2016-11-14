МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов»

Российский истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Средиземном море при попытке совершить посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов».

«При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, летчик успел катапультироваться, его здоровью ничто не угрожает.