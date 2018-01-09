Microsoft возьмется за расшифровку иммунитета
Компания Microsoft намерена провести работу по расшифровке иммунной системы человека. Это повысит точность диагностики различных заболеваний.
Реализацией данного проекта компания будет заниматься вместе со стартапом Adaptive Biotechnologies. Для исследований будет взята кровь у восьми человек. На основе полученных данных специалисты составят специальную «карту» позволяющую отслеживать любые патологические изменения в организме, передает Nation News.
По словам замглавы Microsoft Питера Ли, проект кажется фантастическим, но компания серьезно настроена на его реализацию.
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