Microsoft думает над покупкой Twitter

Несколько крупнейших компаний, среди которых Walt Disney, Google, Saleforce и Microsoft, могут вскоре выступить с предложением о покупке социальной сети Twitter, сообщает РИА Новости.

Так, по данным источников Bloomberg, финансовые консультанты Disney в настоящий момент проводят оценку стоимости Twitter, чтобы определить размер суммы, которую можно будет предлагать руководству соцсети.

Также агентство подтвердило, что одним из возможных покупателей сервиса является компания Saleforce, разрабатывающая программное обеспечение для организаций.

Телеканал CNBC, в свою очередь, заявил, что покупкой Twitter заинтересовались и в Microsoft. Прежде СМИ также сообщали, что Twitter может получить предложение о покупке сразу от нескольких компаний, включая корпорацию Alphabet, владеющую Google, а также Apple и принадлежащий магнату Руперту Мердоку холдинг 21st Century Fox.