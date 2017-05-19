Миасс едва не отравил Челябинск зараженной индейкой

Более четырех тонн зараженной птичьим гриппом индейки поступило в Челябинскую область из Миасса (Ростовская область) через Татарстан.

Угроза распространения птичьего гриппа стала причиной ввода запрета на ввоз из Татарстана птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов в ряде регионов Поволжского Федерального округа.

Такие меры уже приняли в Пермском крае, Республике Чувашия, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях.

В Челябинской области данного ограничения введено не было, отмечает ТАСС.

Принято решение об уничтожении всей партии зараженного мяса, которую отправят обратно в Ростовскую область.

Примечательно, что зараженная продукция поступила с территории Республики Татарстан, куда она была завезена, в свою очередь, по ветеринарным документам из Ростовской области с отметкой об отрицательных результатах исследований на грипп птиц.

16 мая на территории Татарстана обнаружена вспышка птичьего гриппа, в связи с чем, Саратовская область экстренно ввела запрет на ввоз живой птицы, птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок.