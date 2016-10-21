Ми-8 с пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту воздушного судна находилось 22 человека.

ЧП произошло в 80 километрах от Нового Уренгоя в Пуровском районе округа. Степень разрушений вертолета и судьба пассажиров и членов экипажа устанавливается.

В Уральском региональном центре МЧС сообщили, что Ми-8, предположительно, не вышел на связь, передает ТАСС.

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