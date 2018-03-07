Ми-8 в Чечне сдуло в пропасть
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подробности крушения воздушного судна.
По его словам, вертолет переправлял пограничников на заставу. Когда Ми-8 снизился и завис в двух метрах от земли для высадки военнослужащих произошел резки порыв ветра.
«Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», - цитирует главу Чечни «Интерфакс».
На месте крушения были обнаружены тела пяти жертв катастрофы и двое пострадавших. Один из них скончался по пути в госпиталь. Второго пограничника собираются отправить на лечение в Москву.
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