Ми-8 в Чечне сдуло в пропасть

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подробности крушения воздушного судна.

По его словам, вертолет переправлял пограничников на заставу. Когда Ми-8 снизился и завис в двух метрах от земли для высадки военнослужащих произошел резки порыв ветра.

«Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», - цитирует главу Чечни «Интерфакс».

На месте крушения были обнаружены тела пяти жертв катастрофы и двое пострадавших. Один из них скончался по пути в госпиталь. Второго пограничника собираются отправить на лечение в Москву.