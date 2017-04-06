Метрополитен выплатит компенсацию пострадавшим при теракте

Метрополитен Санкт-Петербурга выплатит денежную компенсацию пострадавшим при взрыве 3 апреля, сообщается на официальном сайте подземки.

Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей.

Кроме того, компенсации выплатят пассажирам, получившим повреждения в ходе взрыва. Размер выплаты в этом случае определяется в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего.

Для получения выплат необходимо обратиться в комитет по социальной политике по будням с 10 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов. Телефон горячей линии единого открытого окна по выплатам в связи с терактом: 576-20-61.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Предполагаемым террористом-смертником оказался 22-летний уроженец Киргизии, получивший российское гражданство в 2011 году, сообщает «Санкт-Петербург.ру».