Из метро Петербурга выгнали сборщиков денег

Правительство Санкт-Петербурга запретило гражданам собирать средства на благотворительность на территории метрополитена.

Соответствующие изменения в правила пользования подземкой были внесены городским комитетом по транспорту. Теперь любая деятельность, связана с получением дохода, а также благотворительностью, возможна в метрополитене только с письменного разрешения его администрации, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

По словам жителей города, в последнее время в метро появилось много людей, собирающих деньги якобы в помощь больным детям. В благотворительных фондах отмечают, что в большинстве случаев эти люди не входят в число волонтеров, а являются самыми обыкновенными мошенниками.