Из метро Петербурга выгнали сборщиков денег
Правительство Санкт-Петербурга запретило гражданам собирать средства на благотворительность на территории метрополитена.
Соответствующие изменения в правила пользования подземкой были внесены городским комитетом по транспорту. Теперь любая деятельность, связана с получением дохода, а также благотворительностью, возможна в метрополитене только с письменного разрешения его администрации, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
По словам жителей города, в последнее время в метро появилось много людей, собирающих деньги якобы в помощь больным детям. В благотворительных фондах отмечают, что в большинстве случаев эти люди не входят в число волонтеров, а являются самыми обыкновенными мошенниками.
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