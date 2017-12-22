В метро Москвы запустили поезд «Путешествие в Рождество»
На кольцевую линию Московского метрополитена вышел тематический поезд под названием «Путешествие в Рождество».
Уточняется, что состав посвящен новогодним праздникам и одноименному фестивалю, который продлится в Москве до 14 января.
Вагоны украсили архивными фотографиями, на которых запечатлены истории и традиции зимних праздников в столице. Пассажиры смогут узнать об истории катания на коньках, о первых запусках новогодних фейерверков в Москве и многом другом.
До Нового года планируется запустить еще два тематических поезда, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Продукция с ГМО в составе получит особую маркировку
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии