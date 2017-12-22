В метро Москвы запустили поезд «Путешествие в Рождество»

На кольцевую линию Московского метрополитена вышел тематический поезд под названием «Путешествие в Рождество».

Уточняется, что состав посвящен новогодним праздникам и одноименному фестивалю, который продлится в Москве до 14 января.

Вагоны украсили архивными фотографиями, на которых запечатлены истории и традиции зимних праздников в столице. Пассажиры смогут узнать об истории катания на коньках, о первых запусках новогодних фейерверков в Москве и многом другом.

До Нового года планируется запустить еще два тематических поезда, сообщает «Национальная служба новостей».