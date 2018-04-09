В метро изменится система авторизации пользователей Wi-Fi

Оператор сети бесплатного Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком» изменит систему авторизации пользователей после сообщений об утечке данных, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее программист Владимир Серов раскрыл уязвимость в сервисе бесплатного Wi-Fi московского метро, которая якобы позволяла любому получить номера телефонов всех подключенных пассажиров поезда, а также их персональные данные.

«Уязвимость, о которой идет речь, была устранена несколько недель назад, после появления статьи на отраслевом ресурсе», - сообщили в компании.

Там также отметили, что передача профильных данных клиентов сразу же была зашифрована.

«До доработки системы авторизации мы выключили хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро. Таким образом, исчезла возможность трекинга пользователей хакерами», — сказал представитель «МаксимаТелеком».

Он также отметил, что утечка, о которой сообщают СМИ, является базой, которую собрал лично программист Серов в момент наличия уязвимости, сообщает «РИА Новости».

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