Метро избавится от бумажных билетов
Столичный метрополитен отказывается от бумажных проездных в пользу пластика.
В целях экономии бумаги предприятие перестанет продавать карты «90 минут» и на 60 поездок, а также билеты на проезд на наземном общественном транспорте.
Пассажиров переводят на карту «Тройка». Для того, чтобы облегчить переход метрополитен предлагает бесплатную замену бумажных карт на пластиковые, сообщает НСН.
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