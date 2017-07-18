Метро избавится от бумажных билетов

Столичный метрополитен отказывается от бумажных проездных в пользу пластика.

В целях экономии бумаги предприятие перестанет продавать карты «90 минут» и на 60 поездок, а также билеты на проезд на наземном общественном транспорте.

Пассажиров переводят на карту «Тройка». Для того, чтобы облегчить переход метрополитен предлагает бесплатную замену бумажных карт на пластиковые, сообщает НСН.