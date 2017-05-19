Метро дотянут до Мытищ

В Мытищах появится станция метро. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я обсудил с мэром Москвы Собяниным подобную возможность. И знаю, что Москва приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах», - цитирует его интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сроки строительства станции метрополитена глава региона не уточнил.