Метро дотянут до Мытищ
В Мытищах появится станция метро. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Я обсудил с мэром Москвы Собяниным подобную возможность. И знаю, что Москва приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах», - цитирует его интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сроки строительства станции метрополитена глава региона не уточнил.
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