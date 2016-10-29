У метро «Баррикадная» в Москве произошел инцидент с футбольными болельщиками
Московская полиция усилила охрану станции метро "Баррикадная" после инцидентов с футбольными фанатами. Силовики задержали там несколько человек в состоянии алкогольного опьянения.
Фанаты ехали на матч между столичными клубами "Спартак" и ЦСКА, который проходит на стадионе "Открытие арена" в Тушино.
Сейчас на станции находится много сотрудников полиции в бронежилетах и шлемах, а также сотрудники ОМОН с дубинками, сообщает РИА Новости.
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