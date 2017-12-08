Метро в аэропорт «Внуково» приедет после 2020 года

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что Калининско-Солнцевскую линию московского метро планируется продлить до аэропорта «Внуково» в ближайшие три-четыре года.

Он добавил, что сама станция метро «Внуково», вероятно, окажется наземной, чтобы интегрироваться в структуру аэропорта.

Также известно, что до станции метро «Внуково» появится станция «Пыхтино», которая окажется промежуточной, передает Interfax.