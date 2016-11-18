Metallica стала самой популярной метал-группой в мире

Музыкальный коллектив Metallica, стал самой востребованной группой в мире, которая исполняет свои композиции в стиле метал. Об этом сообщают самые известные мировые интернет ресурсы с музыкальным контентом.

Согласно официальной статистике ведущих музыкальных интернет ресурсов, ежемесячно, песни Metallica слушают порядка 7миллионов человек. Композиции группы отмечены в прейлистах более 15 миллионов человек.

Отмечается, что самый популярный трек коллектива Metallica под названием Enter Sandman аудитория поклонников прослушала около 108 миллионов раз.

Ранее сообщалось, что коллектив выпустил новый, десятый студийный альбом, Hardwired… To Self-Destruct.

В настоящее время музыканты легендарного коллектива Metallica планируют записать еще один новый альбом, в который войдут кавер-версии известных публике хитов группы, пишет Life.ru.

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