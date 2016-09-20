РФ за 7 месяцев увеличила импорт пальмового масла на 12 процентов

Российская Федерация за семь месяцев текущего гола нарастила импорт пальмового масла и его фракций на 11,8 процента по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год - до 477 тысяч тонн.

По данным Росстата, в июле пальмового масла вырос на 8,3 процента по сравнению с прошлогодним показателем, до 67,4 тысч тонн.

Это уже не первый год, когда импорт пальмового масла в РФ увеличивается. В 2015 году за аналогичное время импорт возрос на 25,3 процента, и на 94,8 процента в июле.