К месту проведения Wacken Open Air подведут пивопровод
Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, ежегодно проводимого в Германии, решили снабжать посетителей пивом по подземному трубопроводу.
Его протяженность составит около семи километров. Трубы будут заложены на глубине примерно 70 сантиметров, сообщает Deutsche Welle.
Организаторы фестиваля пояснили, что в этом году они решили отказаться от доставки пенного напитка с помощью грузовиков. Дело в том, что колеса машин повреждают почву, делая ее непригодной для использования в сельскохозяйственных целях
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