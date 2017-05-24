К месту проведения Wacken Open Air подведут пивопровод

Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, ежегодно проводимого в Германии, решили снабжать посетителей пивом по подземному трубопроводу.

Его протяженность составит около семи километров. Трубы будут заложены на глубине примерно 70 сантиметров, сообщает Deutsche Welle.

Организаторы фестиваля пояснили, что в этом году они решили отказаться от доставки пенного напитка с помощью грузовиков. Дело в том, что колеса машин повреждают почву, делая ее непригодной для использования в сельскохозяйственных целях