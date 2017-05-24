К месту проведения Wacken Open Air подведут пивопровод

Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, ежегодно проводимого в Германии, решили снабжать посетителей пивом по подземному трубопроводу.

Его протяженность составит около семи километров. Трубы будут заложены на глубине примерно 70 сантиметров, сообщает Deutsche Welle.

Организаторы фестиваля пояснили, что в этом году они решили отказаться от доставки пенного напитка с помощью грузовиков. Дело в том, что колеса машин повреждают почву, делая ее непригодной для использования в сельскохозяйственных целях

Новости по теме
Теги:
Места: Германия
Следующая новость Режиссер Максим Шавкин утонул в Санкт-Петербурге

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО