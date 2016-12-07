Местом первого визита нового лидера Узбекистана станет Москва
Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый визит в качестве главы государства совершит в Москву.
Инаугурация Мирзиеева состоится до конца текущего года, а Россию он посетит зимой или весной 2017 года. Однако узбекские ведомства уже ведут подготовку к этому визиту. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в правительстве республики.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил изданию, что в Москве положительно оценивают намерения нового узбекского лидера и ждут его визита.
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