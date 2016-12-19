На место аварийной посадки Ил-18 вылетели военные прокуроры

К месту аварийной посадки самолета Ил-18 отправилась группа военных прокуроров, которую возглавляет первый заместитель военного прокурора округа полковником Александром Рогачиковым.

Они проведут проверку всех обстоятельств подготовки полета Ил-18 и его выполнения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что из 39 человек, находившихся на борту самолета, госпитализированы 32. Из них 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной жесткой посадки Ил-18 стал сильный боковой ветер. При этом не исключается вероятность ошибки пилотов. По данным СМИ, бортовые самописцы самолета уже отправлены в специализированную лабораторию.

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