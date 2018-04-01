На месте «Зимней вишни» предложили создать детский технопарк

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с инициативой создания детского технопарка на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».

Мэр Кемерово Илья Сердюк заявил, что в настоящее время идет голосование за проект благоустройства территории ТРЦ. Самым популярным вариантом на сегодняшний день является создание парка с именными деревьями и мемориалом, передают «Ведомости».

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», - говорится в сообщении администрации Кузбасса.

1 апреля губернатор области Аман Тулеев подал заявление об отставке. Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.