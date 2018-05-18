На месте стрельбы в Техасе найдены взрывные устройства
Территория учебного заведения в городе Санта Фе, где несколько часов назад произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, оцеплено полицией. Все учащиеся эвакуированы.
По словам местного шерифа, обнаружены предметы, похожие на бомбы. Специалисты проводят работы по их обезвреживанию.
Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы погибли восемь человек. По уточненным данным, число жертв достигло 10 человек. Точное количество раненых пока не известно. По подозрению в атаке задержаны два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следующая новость Об антироссийских санкциях снимут фильм
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии