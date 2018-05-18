На месте стрельбы в Техасе найдены взрывные устройства

Территория учебного заведения в городе Санта Фе, где несколько часов назад произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, оцеплено полицией. Все учащиеся эвакуированы.

По словам местного шерифа, обнаружены предметы, похожие на бомбы. Специалисты проводят работы по их обезвреживанию.

Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы погибли восемь человек. По уточненным данным, число жертв достигло 10 человек. Точное количество раненых пока не известно. По подозрению в атаке задержаны два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.