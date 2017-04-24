На месте подрыва автомобиля ОБСЕ нашли мины
Саперы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) нашли рядом с местом, где подорвался автомобиль миссии ОБСЕ две противотанковые мины.
Кроме того, ополченцы обнаружили обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР подполковника Андрея Марочко. По его словам, с этого поста украинские диверсанты наблюдали за передвижением машины ОБСЕ и ее подрывом.
Марочко добавил, что военнослужащие ВСУ, оставили вещественные доказательства своего присутствия на посту. Кроме того, покидая его, они установили растяжку с использованием гранаты РГД-5.
Обнаруженные мины ополченцы решили подорвать. Одна из них образовала воронку, аналогичную той, что получилась при подрыве автомобиля ОБСЕ. Вторая мина не сдетонировала.
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