На месте подрыва автомобиля ОБСЕ нашли мины

Саперы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) нашли рядом с местом, где подорвался автомобиль миссии ОБСЕ две противотанковые мины.

Кроме того, ополченцы обнаружили обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР подполковника Андрея Марочко. По его словам, с этого поста украинские диверсанты наблюдали за передвижением машины ОБСЕ и ее подрывом.

Марочко добавил, что военнослужащие ВСУ, оставили вещественные доказательства своего присутствия на посту. Кроме того, покидая его, они установили растяжку с использованием гранаты РГД-5.

Обнаруженные мины ополченцы решили подорвать. Одна из них образовала воронку, аналогичную той, что получилась при подрыве автомобиля ОБСЕ. Вторая мина не сдетонировала.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
Организации: ОБСЕ
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