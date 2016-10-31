На месте памятника жертвам крушения А321 установили закладной камень
В Ленинградской области заложили камень на месте будущего памятника жертвам теракта на Синайском полуострове. Монумент предполагается установить на Румболовской горе.
Возле памятника предполагается разбить "Сад памяти", где высадят 224 дерева - по числу погибших. Ожидается, что памятник откроют через год, в день второй годовщины катастрофы, сообщает НСН.
31 октября 2015 года на Синае потерпел крушение лайнер А321. На борту находилось 224 человека, из них никто не выжил. Самолет компании "Когалымавиа" следовал по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург. Причиной происшествия назвали теракт на борту.
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