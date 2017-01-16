На месте падения турецкого Boeing 747 найден один черный ящик
Один из бортовых самописцев разбившегося под Бишкеком турецкого самолета найден на месте катастрофы.
Поиски второго черного ящика продолжаются, рассказали ТАСС в МЧС Киргизии. Найденные самописцы передадут экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Согласно сообщениям СМИ, комитет уже сформировал комиссию, которая будет заниматься расследованием авиакатастрофы.
Жертвами трагедии стали 37 человек, большинство из них – жители дачного поселка, находившегося неподалеку от аэропорта Манас. Еще 12 человек получили ранения. В Киргизии 17 января объявлено днем траура.
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