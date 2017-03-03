На месте обрушения тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего
Сотрудники МЧС обнаружили тело второго рабочего, погибшего при обрушении конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, тело рабочего было обнаружено при завершении разбора конструкций.
2 марта на 23-м км Калужского шоссе рядом с населенным пунктом Сосенское в Новой Москве при заливке жидким бетоном обрушилась опалубка в строящемся автомобильном тоннеле. В результате погиб один человек, трое госпитализированы, сообщает «РИА Новости».
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