На месте крушения самолета в Пакистане обнаружены тела 21 погибшего

Из-под обломков потерпевшего крушение в Пакистане пассажирского самолета спасатели извлекли тела 21 погибшего.

- Спасательная операция продолжается. 21 тело удалось извлечь, - цитирует представителя спасательного отряда ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что на борту турбовинтового лайнера ATR 42, выполнявшего рейс PK-661 из Читрала в Исламабад, находились 42 пассажира (31 мужчина, девять женщин и два ребенка) и пять членов экипажа. Среди них был известный пакистанский певец Джунед Джамшед, а также трое иностранцев.

Через полтора часа после взлета командир воздушного судна передал сигнал бедствия, после чего самолет исчез с радаров. Одной из причин авиакатастрофы местные СМИ называют неполадки с одним из двигателей.