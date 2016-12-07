На месте крушения пассажирского самолета в Пакистане обнаружено 46 тел погибших
Спасательные отряды, работающие на месте крушения пассажирского самолета на севере Пакистана, извлекли из-под обломков лайнера 46 тел погибших.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.
Ранее сообщалось, что на борту турбовинтового ATR 42, выполнявшего рейс из Читрала в Исламабад, находились 42 пассажира (31 мужчина, 9 женщин и 2 ребенка) и 6 членов экипажа.
Спасателям удалось обнаружить один из двух бортовых самописцев, однако техническое состояние «черного ящика» пока неизвестно.
По неподтвержденной информации, причиной крушения могла стать поломка одного из двигателей.
Известно также, что командир экипажа подал сигнал бедствия через полтора часа после взлета, после чего воздушное судно исчезло с радаров.
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