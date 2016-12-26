На месте крушения обнаружена хвостовая часть Ту-154 с фрагментами двигателя

Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о том, что в Черном море на месте крушения самолета Ту-154 обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя.

«Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Как отмечает военное ведомство, все обнаруженные фрагменты потерпевшего крушение самолета доставляются на берег и передаются следственным органам.

Министерство обороны также призвало СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений о ходе поисковой операции.

«Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов», — подчеркнули в министерстве.

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