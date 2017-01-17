На месте крушения грузового самолета в Бишкеке обнаружен второй «черный ящик»
Поисковым отрядам удалось обнаружить второй бортовой самописец на месте крушения грузового Boeing 747 в районе аэропорта Манас в Бишкеке.
«На месте авиационной катастрофы самолета Boeing-747 в селе Дачи СУ Сокулукского района, Чуйской области в ходе поисково-спасательных работ найден второй «черный ящик», — цитирует RT сообщение пресс-службы правительства Киргизии.
Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747, который перевозил около 75 тонн электроники из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение 16 января вблизи бишкекского аэропорта Манас.
Погибли все члены экипажа, а также жители поселка, на который рухнуло воздушное судно. Общее число жертв достигло 38 человек.
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