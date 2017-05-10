На месте концлагеря в Польше создадут музей-мемориал

Музей-мемориал будет создан в Польше на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор в Люблинском воеводстве.

Россия выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе, отмечает РИА Новости.

Археологические работы проводились на территории бывшего концлагеря с 2000 года. Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов — в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям, в частности, ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары машинки для бритья.

Некоторые предметы произведены в Голландии или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей.

Найдены также предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети.

После войны лагерь Собибор был забыт. Первые инициативы об увековечении этого места были предприняты в начале 60-х годов прошлого века. В 1965 году здесь был открыт памятник.

Лагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.