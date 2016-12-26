На месте катастрофы Ту-154 обнаружено тело одного из членов экипажа

В ходе осмотра места крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы, предположительно одного из членов экипажа.

- В ходе осмотра места крушения обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании. Предположительно, это один из членов экипажа, - цитирует «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, работу водолазов затрудняет наличие на дне ила.

- Фрагментов лайнера много, но все они в иле, и работы идут медленно. Применяется робототехника, - сказал источник.