На месте катастрофы Ту-154 обнаружено тело одного из членов экипажа
В ходе осмотра места крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы, предположительно одного из членов экипажа.
- В ходе осмотра места крушения обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании. Предположительно, это один из членов экипажа, - цитирует «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, работу водолазов затрудняет наличие на дне ила.
- Фрагментов лайнера много, но все они в иле, и работы идут медленно. Применяется робототехника, - сказал источник.
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