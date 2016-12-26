На месте катастрофы Ту-154 в Сочи обнаружены тела еще двух погибших
В течение дня поисковым отрядам удалось обнаружить в районе авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ еще два тела жертв крушения.
- В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших, - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Ранее в Москву прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета. Тела доставлены для проведения генетической экспертизы и опознания в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.
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