На месте катастрофы Ту-154 в Сочи обнаружены тела еще двух погибших

В течение дня поисковым отрядам удалось обнаружить в районе авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ еще два тела жертв крушения.

- В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших, - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее в Москву прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета. Тела доставлены для проведения генетической экспертизы и опознания в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.