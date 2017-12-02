На месте артезианской скважины в Наро-Фоминске открыли новый водозаборный узел
В селе Петровское Нарофоминского городского округа в рамках программы «Развитие ЖКХ Московской области» открыли модернизированный водозаборный узел.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», он осуществляет добычу воды из артезианской скважины. Вода из скважин проходит водоподготовку, где ее очищают от примесей и обеззараживают. Затем вода подается в село.
Как заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, водозабор обеспечивает водой больницу, пять многоквартирных и 45 частных домов и одно предприятие.
В настоящее время в Московской области введены в эксплуатацию 49 водозаборных узлов, до конца года будут произведены пуско-наладочные работы еще на 23.
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