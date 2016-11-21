Месси предложили 100 млн евро за отказ продлить контракт с «Барселоной»

Один из европейских клубов-грандов предложил аргентинцу Лионелю Месси 100 миллионов евро, если тот откажется подписывать новый контракт с каталонской «Барселоной».

Логика предложивших обладателю пяти Золотых мячей такой суммы проста – клубу, который собирается пригласить Месси, не придется выплачивать каталонцам отступные в размере 250 миллионов евро, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на издание El Mundo.

Испанская пресса не уточняет, от кого знаменитый аргентинский футболист получил заманчивое предложение, однако в последнее время чаще всего в этой связи упоминается английский «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Месси намерен продолжить с «Барселоной» переговоры о перезаключении контракта после «Эль Класико», так в Испании называют встречи сине-гранатовых с мадридским «Реалом».